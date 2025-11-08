< sekcia Ekonomika
Počet turistov v Česku v lete vzrástol, cestovný ruch ťahali cudzinci
Najvyšší počet príjazdov domácich hostí zaznamenal Juhočeský kraj, celkovo 580.000.
Autor TASR
Praha 8. novembra (TASR) - V českých hoteloch, penziónoch či kempoch sa v období od júla do konca septembra ubytovalo 7,9 milióna hostí. Medziročne to predstavuje rast o 1,4 %. V 3. štvrťroku vzrástol aj počet nocľahov, uviedol koncom tohto týždňa Český štatistický úrad (ČSÚ). Rast zaznamenali aj tržby, avšak iba minimálny. Informoval o tom server novinky.cz.
V porovnaní s minuloročnou letnou sezónou pribudli najmä turisti z cudziny. „Príjazdy rezidentov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka stagnovali. Nerezidentov sa ubytovalo o 3,3 % viac,“ povedal Roman Mikula z ČSÚ.
Najvyšší počet príjazdov domácich hostí zaznamenal Juhočeský kraj, celkovo 580.000. Zahraniční hostia sa už tradične najčastejšie ubytovali v Prahe. Celkovo sa ich v hlavnom meste Česka ubytovalo 1,9 milióna.
Pätina zahraničných hostí pricestovala do Česka z Nemecka, približne 660.000. Druhými v poradí boli hostia z Poľska, ktorých pricestovalo 340.000 a na 3. mieste hostia zo Slovenska. Tých do Česka pricestovalo približne 290.000. Z krajín mimo Európy boli najviac zastúpení hostia zo Spojených štátov, ktorých sa v Česku ubytovalo 190.000.
Tržby v službách v tohtoročnom 3. kvartáli v Česku medziročne skôr stagnovali. Síce zaznamenali rast, avšak iba o 0,1 %. V danom štvrťroku sa najviac darilo sekcii ubytovania, stravovania a pohostinstva, naopak, najvýraznejší pokles zaznamenali tržby v oblasti administratívnych a podporných činností. Klesli aj tržby v doprave a v oblasti skladovania.
