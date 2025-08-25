< sekcia Ekonomika
Počet turistov v Slovinsku v júli vzrástol o 2,5 %
Zahraniční turisti sa pritom podieľali 82 % na júlovej návštevnosti v Slovinsku, a to s počtom s 915.000 osôb, čo predstavuje medziročný nárast o 4,7 %.
Autor TASR
Ľubľana 25. augusta (TASR) - Počet turistov v Slovinsku v júli 2025 medziročne vzrástol o 2,5 % na celkovo 1.051.703 osôb. To bol doteraz najväčší počet za mesiac júl. Počet prenocovaní sa v sledovanom období zvýšil o 3,9 % na 2,99 milióna, uviedol v pondelok štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry STA.
Zahraniční turisti sa pritom podieľali 82 % na júlovej návštevnosti v Slovinsku, a to s počtom s 915.000 osôb, čo predstavuje medziročný nárast o 4,7 %. Počet nocí, ktoré strávili v krajine, sa zvýšil o 6,2 % na 2,46 milióna. Najviac zahraničných turistov prišlo v júli z Nemecka, Holandska a Česka.
Počet domácich turistov, naopak, v júli klesol o 10,2 % na 136.738 a počet ich prenocovaní sa znížil o 5,5 % na 532.556.
Najobľúbenejšie boli v júli horské strediská (39 % nocí), nasledovali prímorské strediská (20 %), kúpeľné strediská (13 %) a Ľubľana (12 %). Hotely sa podieľali 30 % na prenocovaniach, súkromné ubytovanie 29 % a kempingy 21 %.
V období od januára do konca júla 2025 sa počet turistov v Slovinsku zvýšil o 6,7 % na 3,85 milióna ľudí a počet prenocovaní stúpol o 6,5 % na 9,88 milióna, pričom zahraniční turisti strávili v krajine 7,32 milióna nocí (nárast o 9,1 %).
Zahraniční turisti sa pritom podieľali 82 % na júlovej návštevnosti v Slovinsku, a to s počtom s 915.000 osôb, čo predstavuje medziročný nárast o 4,7 %. Počet nocí, ktoré strávili v krajine, sa zvýšil o 6,2 % na 2,46 milióna. Najviac zahraničných turistov prišlo v júli z Nemecka, Holandska a Česka.
Počet domácich turistov, naopak, v júli klesol o 10,2 % na 136.738 a počet ich prenocovaní sa znížil o 5,5 % na 532.556.
Najobľúbenejšie boli v júli horské strediská (39 % nocí), nasledovali prímorské strediská (20 %), kúpeľné strediská (13 %) a Ľubľana (12 %). Hotely sa podieľali 30 % na prenocovaniach, súkromné ubytovanie 29 % a kempingy 21 %.
V období od januára do konca júla 2025 sa počet turistov v Slovinsku zvýšil o 6,7 % na 3,85 milióna ľudí a počet prenocovaní stúpol o 6,5 % na 9,88 milióna, pričom zahraniční turisti strávili v krajine 7,32 milióna nocí (nárast o 9,1 %).