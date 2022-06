Počet turistov v Španielsku by mal dosiahnuť 90% úrovne pred pandémiou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Madrid 30. júna (TASR) – Španielsko očakáva, že príchody turistov počas letnej sezóny dosiahnu 90 % úrovne pred pandémiou ochorenia COVID-19, keďže obyvatelia severnej Európy mávli rukou nad inflačnými tlakmi a rezervujú si ešte viac pobytov ako v roku 2019. Uviedol to vo štvrtok štátny tajomník pre cestovný ruch Fernando Valdes. TASR o tom informuje na základe správy Reuters." povedal Valdes. Je presvedčený, že turistický priemysel v jednej z najnavštevovanejších krajín sveta bude mať rušnú sezónu porovnateľnú s niektorými silnými rokmi pred pandémiou ochorenia COVID-19. "" skonštatoval.Predbežné údaje štatistického úradu INE ukázali, že medziročná miera inflácie v Španielsku v júni dosiahla až 10,2 %. Prvýkrát od apríla 1985 tak prekročila hranicu 10 %.Podľa údajov spoločnosti ForwardKeys, ktorá poskytuje informácie o trhu, rezervácie za júl a august už dosiahli 90 % úrovne roku 2019.Potvrdené rezervácie zo Švédska boli takmer o 79 % vyššie ako v lete pred pandémiou. Dánske rezervácie boli vyššie o 46 % a do Španielska zamieri v najbližších mesiacoch aj viac Nemcov a Britov ako v roku 2019. Počet turistov zo Spojených štátov sa zatiaľ ukazuje len o 4 % nižší.Kapacita sedadiel leteckých spoločností do Španielska je v letných mesiacoch o 8 % nižšia ako pred pandémiou a rušenia letov nie sú podľa oficiálnych údajov významné.Štvrtkový štrajk zamestnancov Ryanairu v Španielsku, jeden z niekoľkých tento mesiac, viedol k zrušeniu len 10 letov do a z krajiny a k ďalším meškaniam, uviedla španielska odborová organizácia palubného personálu USO.Ryanair informoval, že štrajky palubného personálu minulý víkend postihli menej ako 2 % jeho letov.Španielsky cestovný ruch sa pred pandémiou podieľal 12,5 % na výkone ekonomiky.