Počet turistov v Španielsku sa priblížil k predpandemickej úrovni

Madrid 1. júna (TASR) - Počet zahraničných návštevníkov v Španielsku zaznamenal v apríli prudký rast, pričom sa priblížil k úrovni spred pandémie nového koronavírusu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa údajov španielskeho štatistického úradu zaznamenalo Španielsko v apríli 6,1 milióna zahraničných návštevníkov. V porovnaní s aprílom minulého roka to znamená takmer 10-násobné zvýšenie. Protipandemické opatrenia v minulom roku spôsobili, že v apríli 2020 pricestovalo do Španielska iba zhruba 620.200 zahraničných turistov.



V tohtoročnom apríli sa však počet návštevníkov zo zahraničia priblížil k úrovni z apríla 2019, teda pred nástupom pandémie. V danom mesiaci navštívilo Španielsko 7,1 milióna zahraničných turistov.



Výrazný rast zaznamenal aj objem peňazí, ktoré zahraniční návštevníci v Španielsku nechali. Podľa údajov štatistického úradu minuli títo turisti v Španielsku v apríli tohto roka 6,9 miliardy eur, zatiaľ čo pred rokom to bolo iba 668 miliónov eur.