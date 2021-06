Do Španielska sa vracajú turisti, v apríli ich prišlo viac ako 630.000

Madrid 1. júna (TASR) - Počet zahraničných turistov v Španielsku vzrástol v apríli na vyše 630.600 z nulovej úrovne spred roka, keď sa krajina v dôsledku nástupu pandémie nového koronavírusu uzatvorila. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje španielskeho štatistického úradu.



Ako uviedol server tradingeconomics, Španielsko navštívilo v apríli 630.647 zahraničných turistov, ktorí v krajine minuli celkovo 671 miliónov eur. V porovnaní s predpandemickým aprílom roku 2019 bol však počet turistov v tohtoročnom apríli až o 91 % nižší. V prípade objemu minutých financií predstavuje pokles oproti aprílu spred dvoch rokov 90 %.



Do Španielska zamierili v apríli najmä Nemci (143.769), za ktorými nasledovali Francúzi (116.340), Taliani (40.509) a Švajčiari, ktorých prišlo 38.502. Čo sa týka regiónov, najviac navštevovaným boli v apríli Baleárske ostrovy. Nasledovali Kanárske ostrovy a Katalánsko.



Od začiatku roka navštívilo Španielsko celkovo 1,84 milióna zahraničných turistov. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2020 to predstavuje pokles o 82,6 %.