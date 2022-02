Počet turistov v susednom Česku vlani vzrástol

Praha 9. februára (TASR) - V Česku sa vlani ubytovalo 11,4 milióna turistov. V porovnaní s rokom 2020 to znamená rast o 5,2 %. Napriek rastu sa to však s obdobím pred nástupom pandémie nového koronavírusu nedá porovnať. Ako vyplýva z údajov Českého štatistického úradu (ČSÚ), na ktorý sa odvolal server novinky.cz, v porovnaní s rokom 2019 bol minuloročný objem návštevnosti polovičný.



Domácich hostí sa vlani v Česku ubytovalo 8,8 milióna. Oproti roku 2020 to znamená rast o 9,6 %. Počet prenocovaní domácej klientely vzrástol o 5,9 %.



Opäť však ubudlo hostí zo zahraničia. Počet ich príjazdov klesol o 7,6 % na 2,6 milióna a počty prenocovaní sa znížili o 11,4 % na 6,5 milióna.



Podľa hlavného ekonóma BHS Štěpána Křečka to bol pre cestovný ruch náročný rok. "Rok 2021 priniesol len mierne zlepšenie v rámci cestovného ruchu. Zvýšil sa síce záujem Čechov o cestovanie v tuzemsku, na druhej strane, Česká republika bola v podstate vymazaná z máp pre cudzincov z iných než európskych krajín," komentoval Křeček minuloročnú bilanciu.



Najviac zahraničných turistov prišlo v minulom roku do Česka opäť z Nemecka, a to 689.200. Napriek tomu to oproti roku 2020 znamenalo pokles o viac než 15 %. Naopak, pribudli Slováci, ktorých dorazilo 330.800, takmer o štvrtinu viac než v roku 2020. Na 3. mieste sú Poliaci. Do Česka ich prišlo 235.000, čo je však o takmer pätinu menej než v predchádzajúcom roku.



V samotnom 4. kvartáli minulého roka sa v Česku ubytovali 3 milióny turistov. V medziročnom porovnaní to znamená výrazný rast. "Ich počet bol 4,5-násobne vyšší než na konci roka 2020," povedal vedúci oddelenia štatistiky cestovného ruchu ČSÚ Pavel Vančura.



V ubytovacích zariadeniach strávili turisti od októbra do konca decembra 7,7 milióna nocí, čo je o 5,6 milióna medziročne viac. To znamená rast o 362 %. V prípade zahraničnej klientely bolo medziročné zvýšenie viac než deväťnásobné.



Porovnávacia základňa je však veľmi nízka, keďže v roku 2020 museli byť ubytovacie zariadenia v Česku od jesene pre nový koronavírus uzatvorené. Aj preto sa vlani návštevnosť ku koncu roka zvyšovala naprieč všetkými kategóriami zariadení a vo všetkých českých krajoch.