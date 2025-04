Počet turistov v USA klesol v marci o vyše 10 %

Washington 20. apríla (TASR) - Počet zahraničných turistov v Spojených štátoch klesol v marci oproti marcu predchádzajúceho roka o viac než desatinu a v prípade nemeckých návštevníkov zaznamenali USA prepad o viac než štvrtinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na údaje denníka The Washington Post.



V marci pricestovalo do USA o 12 % menej turistov zo zahraničia než v rovnakom období roka 2024, uviedol americký Úrad pre správu medzinárodného obchodu, ktorý spadá pod Ministerstvo obchodu USA. V prípade nemeckých turistov bola situácia ešte horšia. Do USA ich prišlo o 28 % menej než v marci minulého roka.



Aj keď počet zahraničných návštevníkov v USA klesol aj vo februári (o 2 %), ten marcový pokles bol prvý výrazný od obdobia pandémie nového koronavírusu. Čo sa týka západnej Európy, počet turistov v USA klesol o 17 %. Okrem toho z Číny ich do USA prišlo o 11 % a z krajín Latinskej Ameriky o 24 % menej. Ak bude tento trend pokračovať, uviedol The Washington Post, americkému turizmu hrozia škody v miliardách dolárov.



Mnohých zahraničných turistov od ciest do USA odradili informácie o zatknutiach cudzincov po ich príchode do USA. Cudzincov, medzi nimi aj Nemcov, zatkli často napriek tomu, že doklady mali v poriadku. V niektorých prípadoch boli cudzinci zadržiavaní v deportačných zariadeniach celé dni či týždne.



Expert na cestovný ruch Adam Sacks pre The Washington Post povedal, že s poklesom záujmu cudzincov o návštevu USA sa dalo počítať. Poukázal pritom na konfliktnú politiku a rétoriku amerického prezidenta Donalda Trumpa a ďalších predstaviteľov vlády.



Údaje o počte zahraničných návštevníkov pritom nie sú úplné, chýbajú ešte údaje za susedné štáty Mexiko a Kanadu. Po týchto štátoch zvyčajne najviac zahraničných turistov prichádza do USA z Francúzska, Nemecka, Talianska, Španielska, Británie, Japonska, Južnej Kórey, Číny a Indie.