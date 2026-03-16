Počet ubytovaných turistov v januári medziročne vzrástol o desatinu
Počet návštevníkov sa podarilo prekonať medziročne v siedmich z ôsmich krajov SR v rozpätí od 4,1 % v Banskobystrickom kraji až po 17 % v Žilinskom kraji.
Autor TASR
Bratislava 16. marca (TASR) - Hotely a penzióny na Slovensku navštívilo v januári 456.000 hostí, čo je o desatinu viac ako v januári minulého roka a zároveň o takmer 2 % viac, ako bol rekord spred pandémie ochorenia COVID-19. Okrem počtu turistov výrazne vzrástol aj počet prenocovaní. Hostia strávili v ubytovacích zariadeniach na Slovensku medziročne o 13 % viac nocí, ich počet dosiahol takmer 1,2 milióna. V pondelok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Výsledky podporil zvýšený záujem hostí zo zahraničia. Tí strávili na Slovensku až o 8,3 % viac nocí ako v rekordnom poslednom januári neovplyvnenom pandémiou v roku 2020. Rekordy v počte prenocovaní prekonali cudzinci v Žilinskom, Banskobystrickom aj Košickom kraji. Domáci návštevníci dosiahli druhý najvyšší počet nocí, k prekonaniu rekordu z roku 2020 chýbalo celkovo ešte 7,6 % nocí. Priemerná doba pobytu v tohtoročnom januári predstavovala 2,6 noci.
Takmer dvojtretinový podiel v štruktúre ubytovaných hostí tvorili naďalej domáci návštevníci, ich počet medziročne vzrástol na 275.000 hostí. Bol to medziročný nárast o viac ako 7 %. V porovnaní s najúspešnejším januárom 2020 hodnoty zaostávali o takmer 3 %. Zahraničná návštevnosť v medziročnom porovnaní vzrástla až o necelých 17 %, počet hostí z cudziny dosiahol viac ako 181.000 ubytovaných. Išlo o najvyššiu zahraničnú návštevnosť, ktorá prekonala rekord z januára 2020 až o 9 %.
Počet návštevníkov sa podarilo prekonať medziročne v siedmich z ôsmich krajov SR v rozpätí od 4,1 % v Banskobystrickom kraji až po 17 % v Žilinskom kraji. Iba Trnavský kraj zaznamenal o 2,8 % menej ubytovaných hostí ako v januári pred rokom. Najviac hostí prilákali kraje zamerané na zimný cestovný ruch na horách. Žilinský a Prešovský kraj spolu tvorili viac ako polovicu celkového počtu návštevníkov na Slovensku. Tretím najobľúbenejším krajom pre hostí v januári bol Bratislavský kraj.
