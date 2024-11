Počet ubytovaných v hoteloch a penziónoch v septembri klesol o 8,3 %

Bratislava 11. novembra (TASR) - V hoteloch, penziónoch, kúpeľoch a ďalších ubytovacích zariadeniach na Slovensku strávilo v septembri 2024 aspoň jednu noc 504.000 osôb. Bolo to o 8,3 %, teda o 46.000 osôb menej než v rovnakom období minulého roka. Ubytovatelia zaznamenali menej hostí ako vlani len dvakrát v tomto roku, a to v apríli a septembri, informoval v pondelok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



V porovnaní s turisticky najúspešnejším septembrom 2019 mali ubytovatelia výrazne menej hostí, chýbalo ešte 13,6 % (79.000) osôb. Hostia v zariadeniach cestovného ruchu strávili viac ako 1,2 milióna nocí, čo bolo o 10,2 % menej ako pred rokom. Priemerná doba pobytu bola 2,4 noci.



Septembrový výsledok bol ovplyvnený najmä medziročným úbytkom domácich hostí. Ich počet sa oproti minulému roku znížil o viac ako 9 %, a bol nižší ako v predošlých troch rokoch a výrazne zaostával aj za rekordným septembrom 2019. Domáci návštevníci tvorili takmer dve tretiny ubytovaných, teda 314.000 osôb. Zahraničná návštevnosť počas deviateho mesiaca tiež klesala, medziročne o takmer 8 % na 189.000 osôb. Oproti rekordným hodnotám zo septembra 2019 chýbala pätina cudzincov.



Z regionálneho hľadiska boli počty návštevníkov v siedmich z ôsmich krajov Slovenska medziročne nižšie v rozmedzí od 4 % v Košickom kraji až do 13 % v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Výnimkou bol jedine Bratislavský kraj, kde počty hostí mierne vzrástli o 1,3 %. V porovnaní s predcovidovým septembrom 2019 návštevnosť vo všetkých krajoch zaostávala, najviac v Nitrianskom kraji (o 22 %) a najmenej v Košickom kraji (o 5 %).



Najnavštevovanejším regiónom bol v septembri Bratislavský kraj, v ktorom prenocovalo vyše 127.000 hostí. Je to jediný kraj v SR, kde majú cudzinci dlhodobo prevahu. Celkovo sa v tomto kraji ubytovalo takmer 41 % percent cudzincov, ktorí v septembri strávili na Slovensku aspoň jednu noc. Je to zároveň jediný kraj, ktorý v septembri dokázal prilákať medziročne viac domácich turistov.



V rebríčku návštevnosti regiónov nasledovali Žilinský kraj s takmer 102.000 návštevníkmi, Prešovský kraj (takmer 92.000 hostí) a Banskobystrický kraj (takmer 53.000 návštevníkov). Tieto tri regióny dokázali prilákať takmer polovicu (49 %) všetkých ubytovaných hostí v krajine.



Od začiatku roka sa v zariadeniach cestovného ruchu ubytovalo spolu takmer 4,6 milióna hostí. Išlo o medziročný nárast takmer o 2 %. Rast počtu cudzincov, ako aj domácich návštevníkov bol porovnateľný (do 2 %).



V 3. štvrťroku dosiahli ubytovacie zariadenia tržby takmer 199 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty, čo je viac ako 3 % medziročný nárast. Prevažnú časť, vyše 60 %, vygenerovali domáci návštevníci. Spomedzi regiónov najvyššie tržby boli dosiahnuté v Žilinskom, Prešovskom a Bratislavskom kraji. Tieto tri kraje tvorili skoro dve tretiny z tržieb v SR.



V súhrne v tretom štvrťroku poskytovalo ubytovacie služby na Slovensku celkovo 4981 ubytovacích zariadení. Návštevníkom bolo k dispozícii 76.000 izieb a takmer 223.000 lôžok (vrátane kempingových miest). Čisté využitie stálych lôžok dosiahlo 35,7 %, využitie izieb 39 %. V priemere v jednom dni bolo k dispozícii 69.000 izieb a 163.000 stálych lôžok.