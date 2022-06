Počet uchádzačov z Ukrajiny o zamestnanie na Slovensku postupne klesá

Bratislava 23. júna (TASR) - Počet kandidátov a kandidátok s expertnou znalosťou ukrajinčiny alebo so štatútom dočasného útočiska, ktorí si hľadajú prácu na Slovensku, sa postupne znižuje. Už v máji zaznamenal pracovný portál Profesia.sk výraznejší pokles novo pridaných životopisov od ľudí z Ukrajiny oproti predchádzajúcemu mesiacu. Aktuálne dáta z polovice júna naznačujú, že tento trend bude pokračovať, informoval marketingový manažér portálu Martin Menšík.



V databáze na Profesia.sk pribudlo v máji tohto roka približne 750 životopisov uchádzačov o zamestnanie so znalosťou ukrajinčiny na úrovni C1 alebo C2. Oproti aprílu ich počet klesol o viac než 40 percent. Podobne klesol aj počet životopisov, v rámci ktorých uchádzači označili, že majú štatút dočasného útočiska.



Od februára, kedy pracovný portál umožnil zamestnávateľom označovať ponuky, ktoré sú vhodné aj pre ľudí z Ukrajiny, firmy vyznačili takmer 14.000 takýchto pracovných príležitostí.



Prácu si na Slovensku chceli nájsť najmä ženy. Ich životopisy tvorili približne 70 percent z celkového počtu. Viac než polovica zo všetkých uchádzačov a uchádzačiek o zamestnanie uvádzala vysokoškolské vzdelanie. Väčšina Ukrajiniek a Ukrajincov však preferuje nižšie kvalifikované pozície. Podľa analýzy pracovného portálu najviac reagujú na pozície administratívny pracovník/pracovníčka, predavač/predavačka, asistent/asistentka, pomocný pracovník/pracovníčka, čašník/čašníčka a operátor/operátorka výroby.



Zamestnávatelia väčšinou ponúkali šancu zamestnať sa ľuďom s praxou, ale približne tretina ponúk bola vhodná aj pre absolventov. Spoločnosti v 93 percentách inzerátov pre odídencov z Ukrajiny preferovali plný úväzok. Zriedkavejšie ponúkali skrátený úväzok, živnosť a dohodu.



Firmy mali záujem obsadiť odídencami z Ukrajiny najmä pozície v informačných technológiách, kde je náročné nájsť špecialistov. Tieto inzeráty tvorili približne tretinu ponúk. Ako vhodné pre ľudí z Ukrajiny zamestnávatelia označili aj pozície v administratíve, ekonomike, financiách, účtovníctve a výrobe. Išlo najčastejšie o ponuky pre administratívnych pracovníkov a pracovníčky, IT sektor, robotníkov a operátorov/operátorky výroby.



Na takmer polovicu pracovných príležitostí zamestnávatelia vyžadovali minimálne stredoškolské vzdelanie. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa vyžadovali v 26 percentách a druhého stupňa v približne 7 percentách ponúk.



Najviac pracovných príležitostí mali odídenci z Ukrajiny v Bratislavskom kraji, kde bolo viac než 6600 takýchto pracovných miest, čo predstavovalo takmer polovicu z celkového počtu. Približne 13 percent ponúk bolo v Košickom kraji. Do zahraničia alebo na diaľku inzerovali 11 percent. Najmenej ponúk pre Ukrajincov publikovali v Prešovskom kraji.