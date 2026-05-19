Počet ukončených daňových kontrol finančnej správy vzrástol o 30 %
Ku koncu marca ukončila finančná správa 2462 daňových kontrol, čo je o 30 % viac ako v rovnakom období roka 2025. Efektivita kontrol vzrástla z 84,9 % na 89,1 %.
Bratislava 19. mája (TASR) - Finančná správa (FS) v úvode roku 2026 zintenzívnila analytickú aj kontrolnú činnosť. Počet ukončených daňových kontrol medziročne vzrástol o 30 %, efektivita dosiahla 89,1 % a analytické tímy identifikovali stovky rizikových sietí a nesúladov či státisíce podozrivých transakcií, informovala v utorok FS.
Ku koncu marca ukončila FS 2462 daňových kontrol, čo je o 30 % viac ako v rovnakom období roka 2025. Efektivita kontrol vzrástla z 84,9 % na 89,1 %. Podľa hovorcu FS sa darí udržiavať aj vysoký počet kontrol registračných pokladníc. K 30. aprílu 2026 bolo ukončených 6202 kontrol, pričom bolo zistených 1605 porušení. Uložené boli sankcie vo výške 1,2 milióna eur. V porovnaní s rokom 2024 ide o nárast o viac ako 210 %.
V oblasti DPH zostáva hlavným pilierom analytiky hĺbková analýza kontrolných výkazov. V prvom štvrťroku 2026 finančná správa identifikovala a preverovala 182 rizikových sietí s podozrením na reťazové a karuselové podvody, s transakciami nad 30 miliónov eur, ale napríklad aj 822 nesúladov medzi kontrolnými výkazmi a daňovými priznaniami a nespárované transakcie. Na základe analytických výstupov bolo daňovým úradom zadaných 3852 požiadaviek na kontrolnú činnosť, čo je medziročný nárast o 39,4 %.
Od začiatku mája spustila FS akciu zameranú na vybrané rizikové sektory. Ide o remeselné činnosti (najmä stavebníctvo), starostlivosť o telo, gastro a ubytovanie či zdravotnícke ambulancie. Kontroly sa sústreďujú na povinnosť umožniť bezhotovostnú platbu, mať umiestnené zákonné oznámenia a na predajnom mieste mať umiestnenú registračnú pokladnicu.
Kontrolóri FS realizovali v oblasti elektronického obchodovania akcie zamerané na príjmy dosahované prostredníctvom digitálnych platforiem či na subjekty s prijatými, no nepriznanými cezhraničnými platbami nad 97 miliónov eur na základe údajov z európskeho centrálneho elektronického systému platobných informácií. Na základe údajov o realizovaných dodaniach tovaru prostredníctvom kuriérskych spoločností finančná správa pokračuje aj v kontrolnej akcii zameranej na nepriznávanie príjmov dosahovaných predajom cez internet.
