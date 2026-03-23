< sekcia Ekonomika
Počet varovaní o zisku nemeckými kótovanými firmami vlani klesol
Počet upozornení na horší než pôvodne očakávaný zisk zo strany firiem s akciami kótovanými na burze dosiahol v minulom roku 118.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 23. marca (TASR) - Počet varovaní o zisku zo strany nemeckých kótovaných firiem v minulom roku klesol takmer o štvrtinu. Naďalej je však podľa analytikov vysoký a signalizuje pokračujú ekonomickú neistotu. Poukázala na to v pondelok zverejnená štúdia poradenskej spoločnosti Ey-Parthenon, o ktorej informovala agentúra DPA.
Počet upozornení na horší než pôvodne očakávaný zisk zo strany firiem s akciami kótovanými na burze dosiahol v minulom roku 118. V predchádzajúcom roku vydali firmy 153 takýchto upozornení a v roku 2023 ich bolo 160. Pokles však podľa EY-Parthenon neznamená ani tak zlepšenie ekonomických podmienok, ako skôr konzervatívnejšie firemné plánovanie, pričom podniky počítajú s väčšou neistotou než v predchádzajúcich rokoch.
Medzi sektory, ktoré nepriaznivý vývoj ekonomiky zasiahol najviac, patria chemický a automobilový. Približne 60 % firiem v automobilovom a zhruba polovica podnikov v chemickom sektore s akciami kótovanými na burze vo Frankfurte nad Mohanom zhoršili v minulom roku svoje pôvodné predpovede zisku. Ak sa však situácia porovná s predchádzajúcim rokom, automobilový sektor zaznamenal určité zlepšenie, zatiaľ čo počet varovaní o zisku v chemickom priemysle vzrástol na dvojnásobok. Dôvodom sú vysoké náklady na energie a klesajúci dopyt zo strany automobiliek a stavebného priemyslu.
Spoločnosť EY-Parthenon očakáva, že počet varovaní o zisku by mohol pokračovať v poklese aj tento rok, podmienkou však je zotavovanie nemeckej ekonomiky. Riziká sú však podľa nej stále vysoké, najmä vzhľadom na súčasný konflikt na Blízkom východe a ceny energií. Okrem toho firmy naďalej ovplyvňujú náklady spojené s prechodom na klimaticky neutrálnu ekonomiku a slabý spotrebiteľský dopyt.
