Počet voľných pracovných miest v IT sektore v Nemecku dosiahol rekord

Berlín 13. decembra (TASR) - Počet voľných pracovných miest v sektore informačných technológií (IT) v Nemecku dosiahol tento rok rekordnú úroveň. Presnejšie, podľa digitálneho združenia Bitkom v tomto odvetví je neobsadených 149.000 pracovných miest. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Nedostatok IT špecialistov nesúvisí s ekonomickým cyklom a je "systémovým problémom nemeckej ekonomiky", povedal prezident Bitkom Ralf Wintergerst pri prezentácii výročnej štúdie o trhu práce. "Príliš málo kvalifikovaných pracovníkov a príliš veľa regulácií spomaľuje digitalizáciu v Nemecku," vyhlásil.



V telefonickom prieskume, do ktorého sa zapojili manažéri z 854 spoločností s tromi a viac zamestnancami, len 2 % uviedli, že ponuka IT špecialistov na trhu práce je dostatočná, v porovnaní s 8 % pred rokom. Až 70 % opýtaných sa však sťažovalo na nedostatok IT špecialistov.



Podľa prieskumu, ktorý je reprezentatívny pre nemeckú ekonomiku ako celok, drvivá väčšina firiem neočakáva zlepšenie situácie. Len 3 % opýtaných očakávajú zmiernenie nedostatku a veľká väčšina predpovedá nepriaznivé vyhliadky, pričom 77 % sa obáva, že neobsadených bude ešte viac pozícií. V roku 2022 to bolo 70 % opýtaných.



Čoraz viac firiem sa sťažuje na problémy na trhu práce. Šesť z 10 spoločností, teda 60 %, uviedlo, že obsadzovanie voľných pozícií v IT sektore je pomalšie ako v iných zamestnaniach. V priemere zostávajú voľné pracovné miesta neobsadené 7,7 mesiaca. Pred rokom to bolo 7,1 mesiaca.



Spoločnosti vkladali veľké nádeje do zákona o imigrácii kvalifikovanej pracovnej sily, ktorý bol zavedený v roku 2020. Jeho cieľom bolo uľahčiť prílev zahraničných odborníkov, ale firmy stále zápasia s problémami.



Z opýtaných firiem 8 % uviedlo, že sa pokúšali zamestnať IT špecialistov zo zahraničia a 14 % to má v úmysle urobiť. Na otázku o možných prekážkach sa tri štvrtiny spoločností sťažovali na nedostatok informácií a 67 % na byrokraciu spojenú s náborom.



Prevažná väčšina prijatých kvalifikovaných zahraničných pracovníkov, presnejšie 80 %, tiež poukázala na byrokratické prekážky a 62 % označilo za problém rasizmus.