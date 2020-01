Počet voľných pracovných miest v USA bol v novembri najnižší za 4 roky

Washington 17. januára (TASR) - Počet voľných pracovných miest v USA klesol v novembri minulého roka najvýraznejším tempom za viac než štyri roky. Uviedlo to v piatok americké ministerstvo práce v pravidelnej mesačnej správe o počte takzvaných otvorených pozícií (Job Openings and Labor Turnover Survey - JOLTS).



Počet voľných pracovných miest sa v novembri prepadol o 561.000 na 6,8 milióna, informovalo ministerstvo. To znamená najvýraznejší pokles od augusta 2015, pričom konečný počet voľných pozícií dosiahol najnižšiu úroveň od marca 2018.



Počet voľných pracovných miest klesá od konca roka 2018, keď dosiahol svoje maximum 7,63 milióna pozícií. Pod výrazný pokles voľných miest v novembri sa podpísal najmä súkromný sektor, kde počet voľných pozícií klesol o 520.000. Čo sa týka jednotlivých odvetví, najvýraznejšie klesol počet voľných miest v maloobchode a stavebníctve.