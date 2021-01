Počet voľných pracovných miest v USA v novembri klesol

Washington 12. januára (TASR) - Počet voľných pracovných miest v USA zaznamenal v novembri pokles, čo je dôsledok pokračujúcej pandémie nového koronavírusu, ktorej súčasná vlna je podstatne horšia, než prvá vlna v jarných mesiacoch.



Počet voľných pracovných pozícií klesol v novembri o 105.000 na 6,527 milióna. Uviedlo to v utorok americké ministerstvo práce v pravidelnej mesačnej správe o počte takzvaných otvorených pozícií (Job Openings and Labor Turnover Survey - JOLTS).



Na porovnanie, v januári minulého roka bolo v USA viac než 7 miliónov voľných pracovných miest. Novembrový počet tak zároveň zostáva pod úrovňou z februára, mesiaca pred nástupom pandémie, v ktorom voľných pracovných pozícií bolo stále približne 7 miliónov.



Miera voľných pracovných miest klesla na 4,4 % z októbrovej hodnoty 4,5 %. Vrátila sa tak na úroveň zo septembra.



Správa ministerstva o počte voľných pracovných pozícií nasledovala pár dní po jeho správe o vývoji celkového pracovného trhu za mesiac december. Ako koncom minulého týždňa ministerstvo uviedlo, v USA v decembri zaniklo 140.000 pracovných pozícií. To znamená prvý pokles od apríla minulého roka. Najviac miest zaniklo v gastrosektore, konkrétne zhruba pol milióna. Miera nezamestnanosti však zotrvala na úrovni 6,7 %.