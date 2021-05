Počet voľných pracovných miest v USA sa zvýšil na rekordné maximum

Washington 11. mája (TASR) - Počet voľných pracovných miest v USA sa v marci zvýšil na rekordné maximum. To ukazuje prudký nárast dopytu po pracovnej sile podporený zrýchlením očkovania a znovuotváraním ekonomík v jednotlivých štátoch USA.



Počet voľných pracovných miest v marci stúpol o 597.000 na 8,12 milióna, uviedlo americké ministerstvo práce. To je najviac od začiatku zaznamenávania údaja v decembri 2000. Ekonómovia počítali so 7,5 milióna voľných miest.



Prijímanie nových zamestnancov sa zvýšilo na 6 miliónov z 5,8 milióna. To signalizuje, že najímanie brzdil nedostatok pracovnej sily.