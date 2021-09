Počet voľných pracovných miest v USA vzrástol v júli na nový rekord

Washington 8. septembra (TASR) - Počet voľných pracovných miest v USA vzrástol v júli na nové rekordné maximum. Dôvodom augustového prudkého spomalenia rastu zamestnanosti teda bolo skôr to, že zamestnávatelia nedokázali nájsť pracovníkov a nie nedostatočný dopyt po zamestnancoch.



Počet voľných pracovných miest, ktorý je indikátorom dopytu po pracovnej sile, vyskočil o 749.000 a na konci júla dosiahol 10,9 milióna, uviedlo americké ministerstvo práce. To je najviac od začiatku zaznamenávania a zverejňovania údaju v decembri 2000.



Piatková (3. 9.) správa ministerstva práce ukázala, že tvorba pracovných miest v USA sa v auguste prudko spomalila a výrazne sklamala očakávania trhu. Počet zamestnaných mimo poľnohospodárstvo sa zvýšil len o 235.000, pričom ekonómovia počítali s viac než 720.000 novými pracovnými miestami. To bol najslabší prírastok zamestnanosti od januára. V júli sa vytvorilo až 1,053 milióna nových pracovných miest. Miera nezamestnanosti však v auguste klesla na 5,2 % z 5,4 % v júli.