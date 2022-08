Washington 30. augusta (TASR) - Počet voľných pracovných miest v USA sa v júli nečakane zvýšil po troch mesiacoch poklesu. To naznačuje, že zamestnávatelia majú stále problém nájsť nových pracovníkov. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Konkrétne, počet voľných pracovných miest vzrástol v júli 2022 v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o 199.000 na 11,2 milióna. To sú v priemere takmer dve pracovné miesta na každého nezamestnaného. Analytici pritom odhadovali, že sa počet voľných miest opäť zníži, a to na 10,45 milióna z júnových revidovaných 11 miliónov.



Štatistiky ďalej ukázali, že počet voľných pracovných miest sa zvýšil v doprave, skladovaní a verejných službách, v umení, zábave a rekreácii, vo federálnej vláde a v štátnom školstve (42.000), ale klesol vo výrobe tovarov dlhodobej spotreby.



Pokles aktuálneho veľkého dopytu po zamestnancoch na úroveň bližšiu dostupnej ponuke by pritom zmiernil tlak na firmy, ktoré musia ponúkať vyššie mzdy v snahe prilákať a udržať si pracovníkov. Mnohé podniky už preniesli vyššie mzdy na spotrebiteľov vo forme vyšších cien, čím sa zintenzívnila inflácia.