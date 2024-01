Počet voľných pracovných miest v USA sa v novembri mierne znížil

Washington 3. januára (TASR) - Počet voľných pracovných miest v USA sa v novembri 2023 mierne znížil. Dopyt po pracovníkoch však zostáva podľa historických štandardov silný aj napriek vyšším úrokovým sadzbám. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Americké ministerstvo práce v stredu vo svojej pravidelnej mesačnej správe o počte takzvaných otvorených pozícií (Job Openings and Labor Turnover Survey, JOLTS) uviedlo, že v novembri 2023 sa počet voľných pracovných miest znížil na 8,79 milióna z revidovaných 8,85 milióna v októbri. Ekonómovia pritom očakávali, že počet voľných pracovných miest vzrastie na 8,85 milióna z pôvodných 8,73 milióna za predchádzajúci mesiac. Novembrový počet voľných miest je zároveň najnižší od marca 2021.



Správa ministerstva odhalila tiež, že počet ľudí, ktorí dali výpoveď (čo je znakom dôvery v trh práce), klesol v novembri 2023 o 157.000 na 3,471 milióna z októbrových 3,628 milióna a dosiahol najnižšiu úroveň od februára 2021.



Stredajšia správa je tak ďalším dôkazom, že trh práce v USA síce slabne, ale zostáva stabilný. Napríklad prepúšťanie je stále na nezvyčajne nízkej úrovni. Konkrétne, v novembri firmy prepustili približne 1,5 milióna ľudí.



Tvárou v tvár rastúcim úrokovým sadzbám počet voľných pracovných miest v USA postupne klesal z rekordných 12 miliónov v marci 2022. Ostáva však na historicky vysokých úrovniach. Pred rokom 2021 totiž počet voľných pracovných miest za mesiac nikdy nepresiahol 8 miliónov.



Federálny rezervný systém (Fed), ktorý v USA plní úlohu centrálnej banky, v rámci boja proti vysokej inflácii od marca 2022 zvýšil svoju referenčnú úrokovú sadzbu jedenásťkrát na 22-ročné maximum približne 5,4 %. Fed tak chcel dosiahnuť aj "ochladenie" trhu práce, čím by sa znížil tlak na firmy, aby zvyšovali platy - a tým aj ceny. V porovnaní s prepúšťaním je pokles počtu voľných pracovných miest relatívne bezbolestným spôsobom, ako to dosiahnuť.



Zatiaľ sa zdá, že Fed je na ceste k tzv. mäkkému pristátiu, teda k spomaleniu inflácie bez toho, aby sa ekonomika prepadla do recesie.



Miera nezamestnanosti v USA je v súčasnosti na úrovni 3,7 %, čo nie je ďaleko od zhruba polstoročného minima. A inflácia sa spomaľuje. V novembri 2023 klesla na 3,1 % z októbrových 3,2 %. Je tak oveľa nižšia ako 9,1 % v polovici roka 2022, aj keď zostáva nad cieľom Fedu na úrovni 2 %.