Počet voľných pracovných miest v USA v decembri nečakane vzrástol

Washington 30. januára (TASR) - Počet voľných pracovných miest v USA v decembri 2023 nečakane vzrástol a na najvyššiu úroveň za tri mesiace. Ukázali to v utorok údaje amerického ministerstva práce o počte takzvaných otvorených pozícií (Job Openings and Labor Turnover Survey - JOLTS). TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.



Americké ministerstvo práce uviedlo, že počet voľných pracovných miest sa v decembri 2023 zvýšil na 9,03 milióna z revidovaných novembrových 8,93 milióna. Ekonómovia pritom očakávali, že naopak klesne na 8,75 milióna z pôvodných 8,79 milióna v novembri pri predbežnom odhade.



Ministerstvo ďalej informovalo, že počet prijatých zamestnancov sa len málo zmenil a dosiahol 5,6 milióna. A zároveň, počet ľudí, ktorí dali výpoveď, sa znížil o 132.000 na 3,39 milióna, čo bolo najmenej za tri roky, od januára 2021.



Americká ekonomika a trh práce zostali prekvapivo odolné napriek výrazne vyšším úrokovým sadzbám Federálneho rezervného systému (Fed), ktoré posunuli nahor aj úroky z úverov pre firmy a domácnosti.



Fed zvýšil svoju referenčnú úrokovú sadzbu od marca 2022 do júla 2023 až jedenásťkrát na 23-ročné maximum 5,4 %, aby schladil trh práce a znížil tlak na podniky, ktoré museli dvíhať platy, aby prilákali a udržali si zamestnancov. Tieto náklady potom preniesli na zákazníkov prostredníctvom vyšších cien.