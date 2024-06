Počet voľných pracovných miest v USA klesol najnižšie za tri roky

Washington 4. júna (TASR) - Počet voľných pracovných miest v USA klesol v apríli na najnižšiu úroveň za viac ako tri roky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá v utorok zverejnila najnovšie údaje federálneho ministerstva práce.



Počet voľných pozícií klesol v apríli o 296.000 na 8,059 milióna, čo je najmenej od februára 2021. Údaje naznačujú, že podmienky na trhu práce sa zmierňujú spôsobom, ktorý by mohol podporiť Federálny rezervný systém (Fed) v jeho boji proti inflácii.



Údaje za marec ministerstvo mierne upravilo smerom nahor, a to na 8,488 milióna neobsadených pracovných miest z pôvodne uvádzaných 8,355 milióna. Počet voľných pozícií dosiahol rekordnú úroveň v marci 2022, keď ich bolo 12 miliónov. Počet ľudí, ktorí ukončili pracovný pomer, sa v apríli zvýšil o 98.000 na 3,507 milióna.



Na trhoch prevládajú očakávania, že Fed na budúci týždeň ponechá svoju základnú úrokovú sadzbu bez zmeny v pásme 5,25 % až 5,50 %, kde sa nachádza od júla minulého roka. Viacerí predstavitelia Fedu v poslednom čase uviedli, že so znížením sadzieb pravdepodobne počkajú, až kým nebudú mať istotu, že inflácia po silnejšom než očakávanom raste v prvom štvrťroku smeruje udržateľným spôsobom k dvojpercentnej cieľovej hodnote.



Niektorí členovia menového výboru Fedu zároveň vyhlásili, že v prípade nečakaného zhoršenia podmienok na trhu práce by mohli hlasovať za zníženie sadzieb, zatiaľ čo iní naznačili ochotu sadzby ešte zvýšiť, ak by sa vystupňovali inflačné riziká.