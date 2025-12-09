< sekcia Ekonomika
Počet voľných pracovných miest v USA v októbri stagnoval
Počet voľných pracovných miest neustále klesá od rekordných 12,1 milióna v marci 2022.
Autor TASR
Washington 9. decembra (TASR) - Ponuka voľných pracovných miest v Spojených štátoch v októbri stagnovala. Zamestnávatelia hlásili 7,67 milióna voľných pozícií, čo predstavuje len nepatrný nárast zo septembrových 7,66 milióna. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP, ktorá sa v utorok odvolala na prieskum federálneho ministerstva práce.
Ministerstvo ďalej uviedlo, že tempo prepúšťania sa v októbri zrýchlilo a počet ľudí, ktorí odišli zo svojho zamestnania klesol. Počet voľných pracovných miest neustále klesá od rekordných 12,1 milióna v marci 2022, keď sa najväčšia svetová ekonomika spamätávala z obmedzení spôsobených pandémiou ochorenia COVID-19. K ochladzovaniu trhu práce v USA prispievajú aj pretrvávajúce účinky zvýšených úrokových sadzieb, prostredníctvom ktorých sa Federálny rezervný systém (Fed) v rokoch 2022 a 2023 snažil skrotiť infláciu.
