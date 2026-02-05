Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Počet voľných pracovných miest v USA v decembri výrazne klesol

Ľudia, ilustračné foto 14.02.2025. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Washington 5. februára (TASR) - Počet voľných pracovných miest v USA vlani v decembri klesol na najnižšiu úroveň za viac ako päť rokov. Federálne ministerstvo práce vo štvrtok oznámilo, že počet voľných pozícií v poslednom mesiaci minulého roka klesol na 6,5 milióna z novembrovej úrovne 6,9 milióna, čo bolo najmenej od septembra 2020. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

Počet ľudí, ktorí opustili svoje zamestnanie, čo signalizuje ich dôveru vo vyhliadky na trhu práce, sa v podstate nezmenil a dosiahol približne 3,2 milióna. Počet pracovných miest v súkromnom sektore USA sa podľa údajov, ktoré zverejnila v stredu (4. 2.) spoločnosť ADP, v januári zvýšil o 22.000 po tom, ako ich v predchádzajúcom mesiaci pribudlo 37.000. K spomaleniu prispel najmä spracovateľský priemysel, ktorý v prvom mesiaci roka stratil 8000 pozícií. Počty zamestnancov vo výrobnom odvetví sa podľa údajov ADP znižovali každý mesiac od marca 2024.

V roku 2025 súkromní zamestnávatelia v USA vytvorili 398.000 pracovných miest, čo je výrazný pokles z úrovne 771.000 zaznamenanej v roku 2024, upozornila spoločnosť ADP.
