Počet voľných pracovných pozícií v USA sa v októbri zvýšil

Washington 3. decembra (TASR) - Počet voľných pracovných miest v USA sa v októbri 2024 zvýšil viac, než sa očakávalo. Ukázali to v utorok údaje amerického ministerstva práce o počte takzvaných otvorených pozícií (Job Openings and Labor Turnover Survey - JOLTS), ktoré signalizujú, že firmy stále hľadajú pracovníkov, aj keď sa nábor spomalil. TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.



Konkrétne, počet voľných pracovných miest v najväčšej svetovej ekonomike sa v októbri zvýšil na 7,744 milióna zo smerom nadol revidovaných 7,372 milióna v septembri.



Ekonómovia očakávali, že počet voľných pozícií stúpne v októbri 2024 na 7,480 milióna z pôvodných 7,443 milióna v septembri pred revíziou.



Tohoročný októbrový údaj je síce menší, než 8,7 milióna pracovných ponúk pred rokom, ale utorkové údaje znamenajú, že na každého nezamestnaného V USA teraz pripadá 1,1 voľného miesta, čo je zdravé číslo. Pred pandémiou bolo zvyčajne viac nezamestnaných ako voľných pracovných miest.



Ministerstvo ďalej informovalo, že tempo prijímania nových zamestnancov sa v októbri spomalilo na 5,3 milióna z 5,6 milióna osôb v septembri. Toto spomalenie odráža problémy súvisiace s hurikánmi.



Utorková správa odhalila tiež, že počet Američanov, ktorí odišli zo zamestnania, sa v októbri zvýšil na 3,4 milióna po tom, čo v septembri dosiahol štvorročné minimum. Nárast počtu výpovedí je dobrým znamením pre ekonomiku, pretože naznačuje, že ľudia sú dostatočne sebavedomí na to, aby si hľadali nové pracovné príležitosti.