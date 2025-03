Počet voľných pracovných pozícií v USA sa na začiatku roka zvýšil

Washington 11. marca (TASR) - Počet voľných pracovných pozícií V Spojených štátoch na začiatku tohto roka vzrástol. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje amerického ministerstva práce o počte takzvaných otvorených pozícií (Job Openings and Labor Turnover Survey - JOLTS). Očakáva sa však, že dopyt po pracovnej sile sa v nasledujúcich mesiacoch začne zmierňovať. Dôvodom sú obavy, že neistota spojená s dovoznými clami a výrazné znižovanie vládnych výdavkov povedú k prudkému spomaleniu ekonomickej aktivity. Informovala o tom agentúra Reuters.



Počet voľných pracovných miest v Spojených štátoch vzrástol v januári oproti decembru o 232.000 na 7,74 milióna, uviedlo ministerstvo práce. Okrem toho revidovalo údaje za december, a to smerom nadol. Ministerstvo pôvodne udávalo za december 7,6 milióna voľných pracovných pozícií, po revízii ich stanovilo na 7,51 milióna.



Januárové výsledky prekonali očakávania analytikov. Tí počítali s rastom voľných pracovných miest na 7,63 milióna.



Minulý týždeň ministerstvo zverejnilo údaje o tvorbe nových pracovných miest v USA za mesiac február. Tie boli napriek slabším číslam, než sa čakalo, solídne, správa však priniesla pre americký trh práce niekoľko varovných signálov. Je to najmä širšie kritérium nezamestnanosti, ktoré zaznamenalo najvyššiu úroveň za takmer 3,5 roka, keď vzrástol počet ľudí pracujúcich na čiastočný úväzok. Podiel Američanov, ktorí majú niekoľko zamestnaní, sa zvýšil na najvyššiu úroveň od takzvanej Veľkej recesie v rokoch 2007-2009.