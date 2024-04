Wiesbaden 18. apríla (TASR) - Počet vydaných povolení na výstavbu bytov v Nemecku klesol vo februári oproti rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka takmer o pätinu. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu, o ktorých informovala agentúra Reuters. Znamená to, že situácia v nemeckom stavebníctve sa nezlepšuje, naopak, dopyt v stavebnom a realitnom sektore pokračuje v poklese.



Nemecké úrady povolili vo februári výstavbu celkovo 18.200 nových bytov. V porovnaní s februárom minulého roka to predstavuje pokles o 18,3 %. Kríza v nemeckom realitnom sektore, najväčšia za posledné desaťročia, tak pokračuje tretí rok.



Prezident Federácie nemeckých realitných spoločností Andreas Mattner v tejto súvislosti uviedol, že na podporu sektora sa stále nerobí dosť. "Bytová výstavba pokračuje po zostupnej špirále. Takto to ďalej ísť nemôže a túto špirálu je potrebné zastaviť za každú cenu," povedal Mattner.



Realitný sektor patril roky z ťahúňom nemeckej ekonomiky. Na celkovom HDP sa podieľal približne pätinou a každý desiaty zamestnanec v Nemecku pracoval v tomto sektore. Rozmach výstavby podporovali dlhodobo nízke úrokové sadzby, čo sa potom odrážalo na vysokom objeme investícií, ktoré do realít smerovali. Situácia sa prudko zmenila po tom, ako Európska centrálna banka (ECB) začala v reakcii na vysokú infláciu výrazne zvyšovať úrokové sadzby. Mnohé developerské spoločnosti skrachovali, ďalšie balansujú nad priepasťou.



Nemecká vláda si pôvodne dala za cieľ postaviť ročne približne 400.000 bytov. Už dávnejšie však priznala, že tento cieľ sa jej splniť nepodarí.