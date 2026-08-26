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Počet vydaných vodičských preukazov v Rakúsku rástol tretí rok v rade
Počet predčasne vydaných vodičských preukazov na osobné automobily, ktoré získali vodiči vo veku od 17 rokov, sa zvýšil o 6 % na približne 33.300.
Autor TASR
Viedeň 26. augusta (TASR) - Počet novovydaných vodičských preukazov v Rakúsku sa zvýšil už tretí rok po sebe a vlani dosiahol 168.437, čo predstavuje nárast o 6 % v porovnaní s rokom 2024. Ide tiež o najvyššie číslo od roku 2013, oznámil v stredu rakúsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
„Obzvlášť silný nárast bol zaznamenaný v počte vodičských preukazov na osobné automobily a motocykle. V roku 2025 získali osoby vo veku 18 rokov a viac o 9 % vyšší počet vodičských preukazov na klasické vozidlá ako v predchádzajúcom roku,“ uviedla generálna riaditeľka štatistického úradu Manuela Lenková.
Počet predčasne vydaných vodičských preukazov na osobné automobily, ktoré získali vodiči vo veku od 17 rokov, sa zvýšil o 6 % na približne 33.300. „Toto je najvyššie číslo od začiatku vedenia digitálnych záznamov v roku 2006,“ poznamenala Lenková.
„Obzvlášť silný nárast bol zaznamenaný v počte vodičských preukazov na osobné automobily a motocykle. V roku 2025 získali osoby vo veku 18 rokov a viac o 9 % vyšší počet vodičských preukazov na klasické vozidlá ako v predchádzajúcom roku,“ uviedla generálna riaditeľka štatistického úradu Manuela Lenková.
Počet predčasne vydaných vodičských preukazov na osobné automobily, ktoré získali vodiči vo veku od 17 rokov, sa zvýšil o 6 % na približne 33.300. „Toto je najvyššie číslo od začiatku vedenia digitálnych záznamov v roku 2006,“ poznamenala Lenková.