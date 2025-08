Počet vyhlásených konkurzov vzrástol medziročne o 112 %

Bratislava 5. augusta (TASR) - Tohtoročný júl priniesol v porovnaní s júnom výrazný vzostup počtu vyhlásených konkurzov podnikateľských subjektov. S celkovým počtom 34 konkurzov tak ide o takmer 42 % medzimesačný nárast oproti júnovým 24 prípadom. V medziročnom porovnaní s júlom 2024 ide až o 112 % nárast, vtedy ich počet dosiahol 16. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau.



„Zbankrotované firmy zaťali vysoké sekery nedoplatkov. Sociálnej poisťovni dlžia súhrnne 959.000 eur, Všeobecnej zdravotnej poisťovni 319.000 eur a daniarom viac ako 1,53 milióna eur. Štátu tak vznikla finančná škoda 2,81 milióna eur. Najväčší podiel na nej majú dve spoločnosti, ktorým bola povolená reštrukturalizácia,“ priblížil CRIF. Najviac by mal pritom dlhovať bratislavský výkupca a spracovateľ iného ako nebezpečného odpadu Palkov a druhým najväčším dlžníkom by mala byť akciová spoločnosť Kameňolomy a štrkopieskovne, v skratke KAS.



V júli skrachovalo celkovo 27 eseročiek, štyri akciové spoločnosti, dve jednoduché spoločnosti na akcie a jedno družstvo. Jeden subjekt nemal žiadneho zamestnanca, dvanásť malo evidovaných od jedného do deviatich zamestnancov, dvaja uvádzali interval desať až 49 zamestnancov. Pri 19 firmách bol počet zamestnancov nezistený, z pohľadu celku tvorili takmer 56 %, čo je podľa CRIF neobvykle vysoké číslo.



Z geografického hľadiska dominoval Bratislavský kraj s 13 konkurzmi, nasledovaný Nitrianskym krajom so siedmimi konkurzmi. Zhodne po tri konkurzy boli vyhlásené v Žilinskom, Trnavskom, Prešovskom a Košickom kraji. Banskobystrický kraj mal dva konkurzy, v Trenčianskom kraji nebol vyhlásený žiaden bankrot. „Finančné problémy postihujú ekonomicky vyspelejší západ Slovenska, ale aj slabší východ. Firmy už naplno pociťujú následky konsolidácie, ale aj globálne vplyvy slabnúcej ekonomiky Európskej únie,“ skonštatovala hlavná analytička spoločnosti Jana Marková.



Reštrukturalizácia bola povolená celkovo trom firmám, dve sú z Nitrianskeho kraja a jedna z Košického kraja.