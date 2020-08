Počet vyplatených dávok nemocenského od apríla pomaly klesá

Bratislava 17. augusta (TASR) - Počet vyplatených nemocenských dávok od apríla pomaly klesá. Informoval o tom riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne (SP) Peter Višváder.



"SP od marca tohto roka pravidelne informuje o rekordnom počte vyplatených dávok nemocenského poistenia (predovšetkým ide o dávky nemocenské a ošetrovné)," spomenul Višváder. Tento prudký nárast podľa SP spôsobila mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, pričom zvýšenie počtu vyplatených dávok sa koncentrovalo do mesiacov apríl, máj a jún tohto roka.



"Pri dávke nemocenské (PN) od polovice apríla do polovice mája 2020 počet všetkých dávok vyplatených za sledované obdobie dosiahol rekordných 207.592," vyčíslil Višváder. Ako dodal, od polovice mája do polovice júna bolo vyplatených 177.874 dávok nemocenské a od polovice júna do polovice júla tento počet poklesol na 135.127 vyplatených dávok. "Rovnako ustúpili aj maximá priemernej výšky dávky nemocenské, keď z 367,31 eura v prvej polovici júna klesla na 288,31 eura v druhej polovici júla," uzavrel Višváder.