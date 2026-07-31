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Počet zahraničných návštevníkov Turecka sa v júni zmenšil o 4 %
Najväčší počet zahraničných turistov v Turecku v júni naďalej pochádzal z Európy, pričom európski návštevníci tvorili 49,28 % celkového počtu turistov.
Autor TASR
Ankara 31. júla (TASR) - Počet zahraničných návštevníkov Turecka v júni medziročne klesol o 4,02 % na 5,54 milióna po tom, ako sa v predchádzajúcom mesiaci znížil o 3,58 %. Ukázali to údaje, ktoré v piatok zverejnilo turecké ministerstvo kultúry a cestovného ruchu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
V rámci piatich krajín, z ktorých do Turecka prichádza najviac turistov, sa v júni v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka zmenšil počet návštevníkov z Nemecka (-11,3 %), Veľkej Británie (-13,87 %) a Poľska (-3,06 %). Stúpol počet turistov z Ruska (2,13 %) a Iránu (68,17 %).
Najväčší počet zahraničných turistov v Turecku v júni naďalej pochádzal z Európy, pričom európski návštevníci tvorili 49,28 % celkového počtu turistov. Nasledovala Ázia (13,84 %), Afrika (2,21 %) a USA (0,78 %).
Najobľúbenejšími destináciami krajiny zostali Antalya a Istanbul. Do Antalye prišlo 36,13 % z celkového počtu zahraničných turistov, Istanbul navštívilo 29,94 % všetkých turistov zo zahraničia.
V rámci piatich krajín, z ktorých do Turecka prichádza najviac turistov, sa v júni v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka zmenšil počet návštevníkov z Nemecka (-11,3 %), Veľkej Británie (-13,87 %) a Poľska (-3,06 %). Stúpol počet turistov z Ruska (2,13 %) a Iránu (68,17 %).
Najväčší počet zahraničných turistov v Turecku v júni naďalej pochádzal z Európy, pričom európski návštevníci tvorili 49,28 % celkového počtu turistov. Nasledovala Ázia (13,84 %), Afrika (2,21 %) a USA (0,78 %).
Najobľúbenejšími destináciami krajiny zostali Antalya a Istanbul. Do Antalye prišlo 36,13 % z celkového počtu zahraničných turistov, Istanbul navštívilo 29,94 % všetkých turistov zo zahraničia.