Počet zahraničných návštevníkov v Japonsku vzrástol na nový rekord
Za prvých sedem mesiacov privítalo Japonsko celkovo 24,9 milióna turistov. Medziročne to znamená zvýšenie o 18,4 %.
Autor TASR
Tokio 20. augusta (TASR) - Rozmach japonského sektora cestovného ruchu pokračoval aj v júli, keď počet zahraničných návštevníkov dosiahol nové maximum. Japonsko privítalo rekordný počet zahraničných turistov napriek nervozite z možných zemetrasení a faktu, že počet turistov z Hongkongu v dôsledku tajfúnu klesol. Informovala o tom agentúra Reuters.
Japonská národná organizácia pre cestovný ruch v stredu oznámila, že v júli pricestovalo do krajiny 3,43 milióna zahraničných návštevníkov. Oproti rovnakému mesiacu minulého roka to znamená rast o 4,4 % a zároveň najvyšší počet za mesiac júl v histórii meraní.
Rekord vykázalo Japonsko napriek tomu, že počet turistov z Hongkongu klesol o 36,9 %, za čím boli najmä rušenia letov v dôsledku tajfúnu Wipha. Klesol aj počet turistov z Južnej Kórey, konkrétne o 10,4 %, k čomu zasa prispeli diskusie na sociálnych sieťach (podobne ako v Hongkongu) o nedávnych zemetraseniach. To sa odrazilo na spomalení rastu počtu zahraničných turistov v Japonsku, pričom tempo rastu bolo v tomto roku najslabšie.
Slabší kurz jenu však dokázal prilákať dostatočný počet turistov z iných kľúčových trhov, ako napríklad Čína. Počet čínskych turistov vzrástol v júli medziročne o 25,5 % a počet turistov z USA sa zvýšil o 10,3 %.
Za prvých sedem mesiacov privítalo Japonsko celkovo 24,9 milióna turistov. Medziročne to znamená zvýšenie o 18,4 %.
