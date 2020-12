Cestujúci, ktorí sa vrátili do Ríma z Chorvátska, Grécka, Malty a Španielska, čakajú v rade na testovanie na ochorenie Covid-19 na rímskom letisku Leonarda da Vinciho 16. augusta 2020, archívne foto. Foto: TASR/AP

Madrid 19. decembra (TASR) - Počet zahraničných turistov sa v roku 2020 pravdepodobne zníži o viac ako 70 % v dôsledku obmedzení na zastavenie šírenia nového koronavírusu. Cestovný ruch a cestovanie do zahraničia sa tak vrátia na úroveň z roku 1990. Uviedla to Svetová organizácia cestovného ruchu (UNWTO) vo svojej najnovšej správe.UNWTO očakáva za celý rok 2020 pokles príletov zahraničných návštevníkov o 70 % až 75 % po tom, ako sa ich počet v období január - október 2020 znížil o 900 miliónov osôb v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.To by znamenalo, že sa globálny cestovný ruch vráti na úroveň spred 30 rokov, keď mala svetová populácia o vyše 2 miliárd ľudí menej ako v súčasnosti, skonštatovala UNWTO so sídlom v Madride.Tohtoročný kolaps cestovania by podľa UNWTO mohol znamenať stratu takmer 900 miliárd eur na príjmoch z medzinárodného cestovného ruchu.uviedol generálny tajomník UNWTO Zurab Pololikashvili.Ázijsko-tichomorská oblasť je zase najzasiahnutejším regiónom. Počet príchodov zahraničných turistov tam klesol o 82 % oproti vlaňajšku, čo je rozdiel o 10 percentuálnych bodov v porovnaní so svetovým priemerom. Väčšina krajín v tomto regióne má od marca svoje hranice prevažne uzavreté a vstup povoľuje iba tzv. navrátilcom (buď svojim občanom, ktorí sa vracajú zo zahraničia, alebo cudzincom s trvalým pobytom na ich území), prípadne tzv. potrebným pracovníkom. Niektoré štáty regiónu, napríklad Austrália a Malajzia, zakázali občanom na určitý čas opustiť krajinu.Pandémia z hľadiska turizmu najmenej postihla Európu a Ameriku, ktoré zaznamenali pokles o 69 % a o 68 %. „V Európe viaceré destinácie zmiernili v lete obmedzenia, najmä v rámci schengenského priestoru,“ dodala UNWTO.