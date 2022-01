UZAVRETÉ JAPONSKO: Počet turistov klesol vlani na historické minimum

Tokio 19. januára (TASR) - Japonsko navštívilo v minulom roku necelých 246.000 zahraničných turistov, čo predstavuje historické minimum. Poukázali na to v stredu zverejnené predbežné údaje Japonskej organizácie pre cestovný ruch.



Organizácia odhaduje, že počet zahraničných turistov v Japonsku dosiahol v minulom roku zhruba 245.900. To je najmenej od roku 1964, keď Japonsko začalo tieto údaje evidovať. Dôvodom sú protipandemické opatrenia, v rámci ktorých Japonsko obmedzilo vstup do krajiny.



V porovnaní s predpandemickým rokom 2019 klesol počet zahraničných turistov v Japonsku vlani až o 99,2 %. Oproti roku 2020 bol pokles o niečo miernejší, keďže v danom roku Japonsko začalo prijímať obmedzenia, bol však stále vysoký a dosiahol 94 %.



Ešte v januári minulého roka navštívilo Japonsko 46.500 zahraničných turistov, už vo februári však ich počet klesol pod 8000. Najlepším mesiacom bol júl, a to vďaka letným olympijským hrám v Tokiu. V tomto mesiaci pricestovalo do Japonska zo zahraničia viac než 50.000 ľudí. V jesenných a zimných mesiacoch však počet zahraničných návštevníkov klesol zhruba na 20.000.



Japonská organizácia pre cestovný ruch navyše dodala, že neočakáva, že by sa situácia mala v dohľadnom čase zmeniť. Dôvodom je vysoký počet infikovaných novým koronavírusom.