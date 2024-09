Počet zahraničných turistov v Portugalsku v auguste rekordne vzrástol

Lisabon 30. septembra (TASR) - Počet zahraničných turistov v Portugalsku vzrástol v auguste o viac než 5 % a zaznamenal nový rekord. Výrazne sa tak podieľal na najúspešnejšej letnej sezóne v krajine, čo sa týka počtu zahraničných návštevníkov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila údaje portugalského štatistického úradu.



Úrad v pondelok zverejnil, že krajinu navštívilo v auguste 2,3 milióna zahraničných turistov. To je o 5,3 % viac než v auguste minulého roka a nový rekord za jeden mesiac.



Najväčší počet návštevníkov pricestoval zo susedného Španielska. Nasledovali návštevníci z Francúzska, Británie a zo Spojených štátov.



Od začiatku roka navštívilo Portugalsko celkovo 13,1 milióna zahraničných turistov. Oproti rovnakému obdobiu roka 2023 to predstavuje zvýšenie o 6,7 %. Už minulý rok bol rekordný, keď do krajiny pricestovalo viac než 18 miliónov zahraničných turistov. To bolo o takmer pätinu viac než v roku 2022.