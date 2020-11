Počet zahraničných turistov v Španielsku v septembri opäť klesol

Madrid 3. novembra (TASR) – Počet zahraničných turistov v Španielsku sa aj v septembri 2020 strmo znížil, už siedmy mesiac po sebe. Dôvodom sú cestovné obmedzenia a prísne opatrenia na zabránenie šírenia nového koronavírusu.



Podľa najnovších údajov štatistického úradu INE v septembri 2020 pricestovalo do Španielska 1,14 milióna zahraničných turistov, o 87,1 % menej ako v rovnakom mesiaci minulého roka. Prispelo k tomu obnovenie opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu, ktoré mnohých odradilo od cestovania.



Štatistiky ukázali tiež, že počet turistov z Francúzska sa v septembri znížil o 60,4 % na 389 773, z Británie sa prepadol o 92,3 % na 161 899 a z Nemecka o 92,8 % na 90 495 osôb.



Za deväť mesiacov do konca septembra 2020 navštívilo Španielsko len 16,8 milióna zahraničných turistov. To predstavuje pokles o 75 % zo 67,1 milióna turistov v rovnakom období minulého roka 2019.



Španielsko patrí medzi krajiny, ktoré zvlášť tvrdo zasiahla už prvá vlna pandémie na jar toho roka a počet infikovaných opäť prudko stúpa.



Cestovný ruch je pritom jedným z hlavných pilierov štvrtého najväčšieho hospodárstva eurozóny. Podieľa sa približne 12 % na hrubom domácom produkte Španielska a 13 % na zamestnanosti, pričom veľký počet pracovných miest v cestovnom ruchu je len sezónnych.