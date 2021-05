Madrid 6. mája (TASR) - Počet zahraničných turistov v Španielsku v marci opäť klesol, už 13. mesiac po sebe. Dôvodom bolo pokračovanie blokád a cestovných obmedzení na zastavenie šírenia nového koronavírusu. Oznámil to vo štvrtok štatistický úrad INE.



Podľa najnovších údajov sa počet zahraničných turistov, ktorí v marci 2021 pricestovali do Španielska, znížil medziročne o 75,5 % na 490.100 ľudí. To bola najnižšia úroveň pre daný mesiac minimálne od roku 1995.



Štatistiky ukázali tiež, že počet návštevníkov z Francúzska v marci klesol o 61,8 % na 109.647, z Nemecka o 63,6 % na 99.516, Talianska o 51 % na 30.561, Portugalska o 65,5 % na 23.687 a Británie o 95,4 % na 18.216 osôb.



Za prvé tri mesiace 2021 navštívilo Španielsko 1,2 milióna zahraničných turistov, čo bolo o 88,6 % menej ako v rovnakom období 2020.



Španielsko je po Francúzsku druhou najnavštevovanejšou krajinou sveta. Cestovný ruch je tak jedným z hlavných pilierov jeho hospodárstva, podieľa sa približne 12 % na hrubom domácom produkte a 13 % na zamestnanosti, pričom veľký počet pracovných miest v cestovnom ruchu je len sezónnych.



Vláda v Madride by preto chcela opätovne otvoriť hranice pre zahraničných dovolenkárov od júna v rámci systému digitálnych zdravotných certifikátov. Tými turisti preukážu, či boli zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, alebo majú negatívny výsledok testu, prípadne sa nedávno zotavili z koronavírusu.