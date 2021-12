Počet zahraničných turistov v Španielsku v októbri prudko vzrástol

Madrid 2. decembra (TASR) – Počet zahraničných turistov v Španielsku v októbri 2021 opäť prudko vzrástol, medziročne o 402,7 %. Prispelo k tomu pokračujúce zotavovanie cestovného ruchu po zmiernení obmedzení spojených s pandémiou ochorenia COVID-19 vďaka očkovaniu. Tiež nízky porovnávací základ, keďže vlani na jeseň zaviedli mnohé krajiny prísne blokády, aby zastavili ďalšiu vlnu pandémie. Informoval o tom štatistický úrad INE.



Podľa údajov INE v októbri 2021 zaznamenalo Španielsko 5,13 milióna zahraničných turistov, o 402,7 % viac ako pred rokom.



Zďaleka najväčší podiel na tomto výsledku mal strmý nárast nárast počtu návštevníkov z USA, a to až o 1320,6 % na 1,44 milióna osôb.



Druhá priečka patrí Švajčiarom, ktorých počet v októbri stúpol o 568,7 % na 1,13 milióna turistov. Nasledovali Nemci s nárastom o 841,2 % na 1,01 milióna ľudí. Výrazne sa zvýšil aj počet turistov z Holandska, a to o 970,4 % na 930.000 a z Írska (o 716,5 % na 840.000).



Za desať mesiacov, od začiatku januára do konca októbra 2021 sa počet zahraničných turistov v Španielsku zvýšil medziročne o 39,3 % na 24,83 milióna.