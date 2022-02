Počet zahraničných turistov v Španielsku vlani vzrástol

Madrid 2. februára (TASR) - Počet turistov v Španielsku minulý rok vzrástol vďaka zmierneniu obmedzení na zastavenie pandémie nového koronavírusu. Napriek tomu vlaňajšie výsledky tohto kľúčového odvetvia španielskej ekonomiky zaostali za cieľom vlády, a stále sú hlboko pod úrovňou pred vypuknutím ochorenia COVID-19.



Podľa údajov štatistického úradu INE Španielsko privítalo minulý rok 31,1 milióna zahraničných návštevníkov. To bolo o 64 % viac ako v roku 2020, keď pandémia zdecimovala cestovný ruch na celom svete, pretože krajiny zaviedli prísne blokády a uzavreli hranice.



Ale zároveň vlaňajší počet zahraničných návštevníkov bol o 52 miliónov osôb alebo 63 % nižší ako v roku 2019, keď Španielsko, druhú najobľúbenejšiu destináciu na svete po Francúzsku, navštívilo 83,5 milióna turistov. Okrem toho vláda v Madride dúfala, že v roku 2021 privíta 45 miliónov zahraničných návštevníkov.



Španielsky cestovný ruch sa pred pandémiou podieľal 12,5 % na výkone ekonomiky. Podľa združenia cestovného ruchu Exceltur toto číslo vlani kleslo len na 7,4 %.



Britských turistov, ktorí pred pandémiou tvorili najväčšiu skupinu návštevníkov, bolo v roku 2021 len 4,3 milióna.



Najviac zahraničných turistov prišlo minulý rok z Francúzska, a to 5,8 milióna ľudí, čo bolo o 49 % viac ako v roku 2020. Po nich nasledovali Nemci, ktorých bolo 5,2 milióna, čo predstavuje nárast o 117 %.



Oficiálne údaje ukázali, že zahraniční turisti minuli v roku 2021 v Španielsku 34,82 miliardy eur. To bolo o 76 % percent viac ako v roku 2020, ale o 62 % menej ako 91,91 miliardy eur v roku 2019.



Ministerka pre cestovný ruch María Reyes Marotová však poukázala na čísla z decembra 2021, keď Španielsko navštívilo 2,9 milióna turistov. A to aj napriek "neistote spôsobenej vysoko nákazlivým variantom omikron", ktorý sa v Európe začal šíriť v poslednom mesiaci minulého roka.



"Sektor skonsoliduje svoje oživenie v roku 2022," vyhlásila.



TASR prevzala správu z agentúr AFP a EFE.