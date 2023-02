Počet zahraničných turistov v Španielsku v decembri vzrástol o 39,9 %

Madrid 2. februára (TASR) – Počet zahraničných turistov v Španielsku sa v decembri 2022 výrazne zvýšil, medziročne o takmer 40 %, vďaka oživeniu cestovania v minulom roku po uvoľnení obmedzení na zastavenie pandémie ochorenia COVID-19. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil štatistický úrad INE.



Podľa štatistík v decembri 2022 pricestovalo do Španielska 4,12 milióna zahraničných turistov, o 39,9 % viac ako v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.



Najviac turistov prišlo v decembri zo Spojeného kráľovstva, a to 758.591 osôb, čo predstavuje medziročný nárast o 82,5 %. Nasledovali turisti z Francúzska (nárast o 25,4 % na 665.249) a Nemecka (o 12,4 % na 454.601). Medzi ostatnými krajinami bol medziročný rast pozoruhodný najmä v prípade turistov z Portugalska (105,8 %), USA (75,3 %) a Írska (71,2 %).



Najnavštevovanejšou oblasťou boli Kanárske ostrovy, po ktorých nasledovali Katalánsko a Andalúzia.



Za celý rok 2022 sa počet zahraničných turistov zvýšil o 129,5 % na 71,6 milióna. To však bolo stále o 14,3 % menej ako v roku 2019, čo bol posledný rok pred vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19 a zavedením cestovných obmedzení.