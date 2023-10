Počet zahraničných turistov v Španielsku v auguste vzrástol

Madrid 3. októbra (TASR) - Počet zahraničných turistov v Španielsku v auguste 2023 vzrástol medziročne o 13,9 % na 10,1 milióna osôb. Bol tak najvyšší za daný mesiac od roku 2019, čo bol posledný rok pred vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19. Ukázali to v utorok údaje štatistického úradu INE. TASR o tom informuje na základe správy agentúry EFE.



Štatistiky ukázali, že najviac zahraničných návštevníkov prišlo zo Spojeného kráľovstva, a to viac ako 2 milióny, čo predstavuje medziročný nárast o 10 % a tiež 20,1 % z celkového počtu zahraničných turistov.



Tesne za ním nasledujú Francúzsko a Nemecko, pričom z Francúzska prišlo 1,9 milióna turistov (o 17,9 % viac ako pred rokom) a z Nemecka takmer 1,2 milióna turistov (nárast o 5,8 %).



K výraznému nárastu došlo aj v prípade návštevníkov z iných krajín, ako sú USA (29,5 %), Švajčiarsko (24,1 %) a Írsko (22,4 %).



Katalánsko bolo v auguste najnavštevovanejším regiónom Španielska (23,3 % z celkového počtu), nasledovali Baleárske ostrovy (22,3 %) a Andalúzia (13,8 %).



Za prvých osem mesiacov 2023 navštívilo Španielsko 57,7 milióna cudzincov, o 19,6 % viac ako v roku 2022, ale stále o 0,7 % menej ako v roku 2019, keď do Španielska pred pandémiou pricestovalo 58,2 milióna návštevníkov.