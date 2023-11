Počet zahraničných turistov v Španielsku v septembri vzrástol

Madrid 2. novembra (TASR) - Počet zahraničných turistov v Španielsku v septembri 2023 vzrástol, a to medziročne o 13,6 % na 8,82 milióna osôb. Ukázali to vo štvrtok najnovšie štatistické údaje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry EFE.



Zo štatistík vyplýva, že najviac zahraničných návštevníkov prišlo tradične zo Spojeného kráľovstva, a to 1,95 milióna osôb, čo predstavuje medziročný nárast o 8,7 %.



Aj počet turistov z Nemecka v septembri výrazne stúpol, o 13,5 % na 1,296 milióna osôb a z Francúzska sa zvýšil o 5,9 % na 970.000 ľudí.



Z ostatných krajín bol strmý medziročný nárast zaznamenaný najmä v prípade turistov zo Spojených štátov amerických (27,4 %), Švajčiarska (24,9 %) a Írska (14,7 %).



Najnavštevovanejšou autonómnou oblasťou boli v septembri Baleárske ostrovy, ktoré sa podieľali 23,4 % na celkovom počte turistov. Nasledovali Katalánsko (20,7 %) a Andalúzia (14,9 %).



Za prvých deväť mesiacov 2023 navštívilo Španielsko 66,5 milióna cudzincov, čo bolo o 18,8 % viac ako v roku 2022, no o 0,6 % menej ako v roku 2019, čo bol posledný rok pred pandémiou ochorenia COVID-19.