Počet zahraničných turistov v Španielsku v novembri vzrástol o 18,6 %

Madrid 3. januára (TASR) - Španielsko privítalo vlani v novembri 5,1 milióna zahraničných turistov. To predstavuje nárast o 18,6 % v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka 2022. A bolo to tiež o 10,5 % viac ako v novembri 2019, teda v posledný rok pred vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19. Ukázali to v stredu údaje štatistického úradu INE. TASR o tom informuje na základe správy agentúry EFE.



Podľa štatistík najviac zahraničných návštevníkov prišlo v novembri zo Spojeného kráľovstva. Ich počet vzrástol medziročne o 15,2 % približne na 950.000 turistov. Nasledovali Francúzsko s nárastom o 9 % na 600.000 osôb a Nemecko, odkiaľ prišlo tiež zhruba 600.000 návštevníkov, čo bolo o 18,5 % viac ako rok predtým.



V rámci ostatných krajín bol medziročný nárast zahraničných turistov v Španielsku pozoruhodný najmä v prípade Belgicka (32,5 %), Švajčiarska (29,5 %), Holandska (22 %) a USA (20,4 %).



Kanárske ostrovy boli najnavštevovanejším autonómnym regiónom (25,9 % z celkového počtu zahraničných turistov), nasledovali Katalánsko (22,3 %) a Andalúzia (21,5 %).



Za prvých 11 mesiacov 2023 privítalo Španielsko približne 74,8 milióna cudzincov, čo bolo o 18,2 % viac ako v roku 2022 a o 0,8 % viac ako pred pandémiou v roku 2019.