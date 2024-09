Počet zahraničných turistov v Španielsku dosiahol v júli rekord

Madrid 2. septembra (TASR) - Počet zahraničných turistov v Španielsku dosiahol v júli 2024 rekordných 10,9 milióna osôb, čo bolo o 7,3 % viac ako pred rokom. Ich výdavky sa pritom zvýšili o 12 %. To podporilo solídny rast španielskej ekonomiky, keďže cestovný ruch sa podieľa viac ako 12 % na hrubom domácom produkte (HDP) krajiny. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Údaje, ktoré v pondelok zverejnil národný štatistický úrad INE, ukázali tiež, že za prvých sedem mesiacov 2024 sa výdavky zahraničných návštevníkov v Španielsku zvýšili o 18,6 % na 71 miliárd eur napriek počiatočným obavám z protestov proti turistom v niektorých destináciách a extrémnym teplotám toto leto.



Očakáva sa, že rozmach cestovaného ruchu, poháňaný britskými a nemeckými návštevníkmi, pomôže Španielsku dosiahnuť rast HDP v tomto roku o 2,4 %. To je výrazne nad 0,7 % očakávanými v eurozóne alebo 0,3 % v Nemecku.



Napriek poklesu domácej spotreby v Nemecku v 2. štvrťroku o 0,2 % zvýšili nemeckí turisti svoje výdavky v Španielsku v júli takmer o 10 % na priemerných 1340 eur za pobyt.



Briti, ktorí predstavujú jedného z piatich návštevníkov, minuli v júli o 7,5 % viac, čiže 1389 eur.



"Španielsko je v sektore služieb konkurencieschopnejšie ako Nemecko," poznamenal Raymond Torres, hlavný ekonóm think tanku Funcas. "Dochádza tiež k posunu v spotrebiteľských vzorcoch, ktoré sa globálne posunuli smerom k výdavkom na cestovanie. Ľudia radšej minú viac na lepší hotel," dodal.



Dopyt nemeckých turistov po dovolenke v Španielsku po vrchole v roku 2017 postupne klesal, keďže skúmali ďalšie stredomorské destinácie, ale od minulého roka údaje naznačujú oživenie. Letenky na september, jeden z najobľúbenejších mesiacov nemeckých turistov na cestovanie, signalizujú nárast o 8,3 %. Nemci radi cestujú v septembri, ale aj mimo sezóny v marci, keď je počasie v Španielsku lepšie ako doma.



A menia aj svoje destinácie v rámci Španielska. Hoci stále navštevujú najmä Baleárske ostrovy v Stredozemnom mori, mnohí si najnovšie vyberajú aj pevninské regióny Katalánsko a Valenciu.