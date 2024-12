Počet zahraničných turistov v Španielsku naďalej láme rekordy

Madrid 3. decembra (TASR) - Počet zahraničných turistov v Španielsku na jeseň pokračuje v raste a prekonáva nové rekordy aj po skončení kľúčovej letnej sezóny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry EFE. Podľa najnovších údajov do Španielska pricestovalo v októbri 2024 približne 8,96 milióna zahraničných turistov. To bolo o 9,5 % viac ako v rovnakom mesiaci minulého roka a nový rekord pre mesiac október od začiatku sledovania týchto záznamov v roku 1995.



Najviac turistov prišlo v októbri zo Spojeného kráľovstva, a to 1,792 milióna, čo predstavuje medziročný nárast o 4,8 %. Nemecku patrí druhá priečka s celkovým počtom 1,3 milióna turistov. To bolo o 14 % viac ako pred rokom. Tretie bolo Francúzsko, pričom počet návštevníkov z tejto krajiny sa zvýšil o 16,7 % na 1,16 milióna.



Väčšina zahraničných turistov strávila v októbri v Španielsku od štyroch do siedmich nocí. Celkový počet prenocovaní sa pritom zvýšil medziročne o 10,5 % na 4,5 milióna.



Katalánsko bolo hlavným cieľom turistov s podielom 20,4 % na celkovom počte zahraničných návštevníkov.



Za prvých desať mesiacov roku 2024 sa počet zahraničných turistov v Španielsku zvýšil o 10,8 % na 82,9 milióna osôb.