Počet zamestnancov nad 65 rokov v Nemecku za päť rokov stúpol o 46 %
Z celkového počtu 1,88 milióna Nemcov pracujúcich aj vo veku nad 65 rokov malo vlani 653.000 ľudí viac ako 70 rokov.
Autor TASR
Berlín 18. apríla (TASR) - Počet ľudí v Nemecku vo veku nad 65 rokov, ktorí stále pracujú, sa za ostatných päť rokov zvýšil o približne 46 %. Vlani ich totiž bolo takmer 1,9 milióna, pričom v roku 2020 to bolo len 1,28 milióna. Ukázali to oficiálne štatistické údaje krajiny. Tento trend silnie už dlhodobo, čiastočne aj pre postupné zvyšovanie zákonného veku odchodu do dôchodku zo 65 na 67 rokov. Vlani sa minimálny dôchodkový vek v Nemecku zvýšil na 66 rokov a dva mesiace. Predčasný odchod do dôchodku pritom zvyčajne znamená zníženie penzie, čo povzbudzuje viac starších ľudí, aby zostali v zamestnaní. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Z celkového počtu 1,88 milióna Nemcov pracujúcich aj vo veku nad 65 rokov malo vlani 653.000 ľudí viac ako 70 rokov. V roku 2020 ich bolo 469.000. Približne 229.000 nemeckých pracujúcich malo vlani viac ako 75 rokov, pričom v roku 2020 ich bolo len 175.000.
Podľa odborníkov je za týmto rastom viacero faktorov vrátane nedostatku pracovnej sily, osobnej motivácie a finančnej núdze. Napriek rastu počtu však tvoria starší pracovníci stále relatívne malý podiel staršej populácie. V roku 2025 bolo v Nemecku vo veku nad 65 rokov približne 18,4 milióna ľudí.
