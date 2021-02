Počet zamestnancov v potravinárstve vlani klesol

Bratislava 20. februára (TASR) - V roku 2020 pracovalo v potravinárskom priemysle SR 31.362 zamestnancov. Oproti roku 2019 sa ich počet znížil o 704. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Zvýšenie priemerného počtu zamestnancov sa vlani oproti roku 2019 zaznamenalo v troch sledovaných odboroch, a to v odvetví úpravy a spracovania mlieka o 0,9 %, v odbore ostatných potravinárskych výrobkov o 14,4 % a vo výrobe hroznového vína o 13,2 %.



Najvýraznejšie zníženie počtu zamestnancov v roku 2020 nastalo vo výrobe mlynských výrobkov, a to medziročne o 20,7 %, vo výrobe cestovín o 14,8 % a v odvetví výroby rastlinných a živočíšnych olejov a tukov o 7,3 %.