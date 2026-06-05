< sekcia Ekonomika
Počet zamestnaných ľudí v eurozóne v prvom kvartáli stúpol
Zastavil sa však vo Francúzsku a zamestnanosť v Nemecku klesla o 0,1 %, pričom to bol už tretí kvartál jej oslabenia v rade.
Autor TASR
Luxemburg 5. júna (TASR) - Počet zamestnaných ľudí v eurozóne sa v prvom štvrťroku oproti predchádzajúcemu kvartálu zvýšil o 0,1 % na 176,308 milióna. Ukázali to údaje, ktoré v piatok na svojom webe zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat. Išlo o spomalenie rastu zamestnanosti po tom, ako sa v štvrtom kvartáli vlaňajška zvýšila o 0,2 %, ale tento vývoj bol v súlade s očakávaniami trhu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Január až marec tohto roka bol už 20. kvartálom rastu zamestnanosti v eurozóne. Zvyšovanie počtu pracovných miest na európskom trhu práce tak pokračovalo aj napriek tomu, že vysoké ceny energií a slabý rast produktivity viedli v prvom kvartáli tohto roka k poklesu hrubého domáceho produktu eurozóny.
Medzikvartálny rast zamestnanosti zostal vysoký v Taliansku, v ktorom stúpla o 0,4 %, a v Španielsku (0,3 %). Zastavil sa však vo Francúzsku a zamestnanosť v Nemecku klesla o 0,1 %, pričom to bol už tretí kvartál jej oslabenia v rade.
V porovnaní s rovnakým štvrťrokom minulého roka sa zamestnanosť v eurozóne v počas januára až marca zvýšila o 0,5 %. Bol to jej najslabší medziročný rast od roku 2021.
Január až marec tohto roka bol už 20. kvartálom rastu zamestnanosti v eurozóne. Zvyšovanie počtu pracovných miest na európskom trhu práce tak pokračovalo aj napriek tomu, že vysoké ceny energií a slabý rast produktivity viedli v prvom kvartáli tohto roka k poklesu hrubého domáceho produktu eurozóny.
Medzikvartálny rast zamestnanosti zostal vysoký v Taliansku, v ktorom stúpla o 0,4 %, a v Španielsku (0,3 %). Zastavil sa však vo Francúzsku a zamestnanosť v Nemecku klesla o 0,1 %, pričom to bol už tretí kvartál jej oslabenia v rade.
V porovnaní s rovnakým štvrťrokom minulého roka sa zamestnanosť v eurozóne v počas januára až marca zvýšila o 0,5 %. Bol to jej najslabší medziročný rast od roku 2021.