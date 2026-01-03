< sekcia Ekonomika
Počet zamestnaných ľudí v Nemecku prvýkrát od pandémie klesol
Pracovné miesta zanikali predovšetkým vo výrobnom sektore, stavebníctve a v rybárstve, poľnohospodárstve a lesníctve.
Autor TASR
Wiesbaden 3. januára (TASR) - Počet zamestnaných ľudí v Nemecku sa v minulom roku po prvýkrát od pandémie koronavírusu nezvýšil. V roku 2025 bolo zamestnaných približne 46 miliónov ľudí, čo je o 5000 menej ako v predchádzajúcom roku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v piatok (2. 1.) odvolala na predbežné údaje nemeckého štatistického úradu (Destatis).
Počet zamestnaných ľudí v Nemecku predtým naposledy klesol v roku 2020, keď bola epidémia koronavírusu vyhlásená za globálnu pandémiu. Pracovné miesta zanikali predovšetkým vo výrobnom sektore (pokles o 1,8 %), stavebníctve (- 0,9 %) a v rybárstve, poľnohospodárstve a lesníctve (- 0,5 %), uviedol úrad. V už aj tak dominantnom sektore služieb však počet zamestnaných opäť vzrástol, a to o 0,5 %. Štatistici označili za hlavné dôvody stagnácie slabý výkon hospodárstva a demografické zmeny, keďže čoraz menej mladých pracovníkov nahrádza populačne silné ročníky, ktoré odchádzajú do dôchodku.
Podľa štatistického úradu traja zo štyroch ľudí v Nemecku v súčasnosti pracujú v sektore služieb. Počet samostatne zárobkovo činných osôb vrátane vypomáhajúcich rodinných príslušníkov naďalej klesal a v závere minulého roku dosiahol približne 3,7 milióna.
