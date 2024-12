Počet zamestnaných v Slovinsku dosiahol v októbri rekordnú úroveň

Ľubľana 17. decembra (TASR) - Počet zamestnaných v Slovinsku vzrástol v októbri na rekordnú úroveň. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje slovinského štatistického úradu, podľa ktorých sa pod rekordné čísla podpísal najmä rast zamestnanosti medzi mladými ľuďmi. Informoval o tom portál RTTNews.



Počet zamestnaných sa v októbri zvýšil oproti predchádzajúcemu mesiacu o 3200 (0,3 %) na 947.800. To je najvyšší počet zamestnaných Slovincov v histórii meraní.



Október tak prekonal doterajší rekord z mája tohto roka, keď bolo v krajine zamestnaných 946.675 ľudí. Naopak, najmenej ľudí bolo v Slovinsku zamestnaných v januári 2014, a to 781.561.



K rekordu v oblasti zamestnanosti prispela najmä kategória mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov. V rámci nej sa počet zamestnaných zvýšil v októbri oproti predchádzajúcemu mesiacu o 1700, čo predstavuje rast o 4 %.