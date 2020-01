Počet zamestnávateľov v minulom roku vzrástol

Bratislava 30. januára (TASR) - Takmer o 4,5 tisíca narástol medziročne počet zamestnávateľov registrovaných v Sociálnej poisťovni. Kým v decembri 2019 evidovala 188.389 zamestnávateľov, v rovnakom období roku 2018 to bolo 183.942, čo predstavuje nárast o 4447 zamestnávateľov. Vyplýva to zo štatistických údajov Sociálnej poisťovne.



Počet ľudí v trvalom zamestnaneckom pomere, naopak, medziročne klesol o 18.487. Poisťovňa v decembri 2019 registrovala 2.019.215 zamestnancov, v decembri 2018 ich bolo 2.037.702. Mierne pritom stúpol počet príležitostných prác na dohody. Ku koncu roka 2019 pracovalo na dohodu 411.028 občanov, v decembri 2018 ich bolo 410.519.



Najviac zamestnancov v uplynulom roku evidovala Sociálna poisťovňa v októbri, a to 2.034.803, dohodárov zase v júli bolo 429.457.



Medziročne stúpol aj počet živnostníkov a ostatných samostatne zárobkovo činných osôb. Kým v decembri 2018 ich bolo v registri 215.983, na sklonku uplynulého roka ich bolo takmer o päťtisíc viac. Najviac živnostníkov bolo pritom vlani v Sociálnej poisťovni registrovaných v mesiaci október, a to 223.790.